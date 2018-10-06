النوم لفترات طويلة يعرض حياة الرجال أصحاب البشرة البيضاء للخطر

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة، عن تعرض حياة الرجال أصحاب البشرة البيضاء الذين ينامون عادة لمدة تسع ساعات أو أكثر في الليل للخطر؛ حيث لديهم احتمالات أكبر بنسبة 71% للإصابة بسكتة دماغية.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال أصحاب البشرة السمراء لا يواجهون هذه المخاطر ، بل ويبدو أنهم يحصلون على الحماية بالنوم، لافتةً إلى أن هناك فرق في معدلات السكتة الدماغية بين الرجال البيض والسود.

وأوضحت الدراسة أن النوم يؤثر أيضًا على الناس من الأعراق المختلفة بشكل مختلف؛ فيما قال الدكتورة ” فيرجينيا هوارد ” ، المؤلفة المشاركة في الدراسة من جامعة ألاباما في برمنجهام: ” هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد الآليات الكامنة وراء هذه العلاقات. “