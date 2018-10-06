بعد قصة حب لمدة 3 سنوات.. سيدة تخلع زوجها لسبب صادم

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تحرش صاحب محل لتأجير فساتين الأفراح بعروسة أثناء ذهابها لاختيار فستان زفافها، ما دفع أهلها لتكسير المحل.

وقررت زوجته طلب الخلع برفع دعوى قضائية ضده بعد قصة حب دامت لمدة 3 سنوات، قائلة:” زوجي تحرش بعروس في المحل، وصرخت وهرب بعدها خوفًا من أهلها الذين كسروا المحل وحرروا لي محضر”.

وأضافت السيدة، قائلة:” لم يكن أمامي غير الجلوس في منزلي بمفردي، وعدم الذهاب لمنزل أحد والتفكير في وضعي لفترة طويلة، حتى توصلت للتخلص من ذلك الشخص الذي لم يفكر حتى ولو بمكالمة هاتفية للاطمئنان على زوجته، وبعد مرور 6 أشهر على غيابه لم يكن أمامي غير الذهاب لمحاكم الأسرة للتخلص من تلك الشخصية المريضة”.

ودخلت في نوبة بكاء، قائلة: “تحولت حياتنا الزوجية إلى جحيم بعدما علمت أن زوجي غير قادر على الإنجاب، ويطالبني بالطلاق حتى أتزوج من شخص آخر لتحقيق حلم الأمومة، رفضت وغيرت اسم المحل وتغيرت هيئته وأنفقت مبلغًا لجلب بضائع جديدة لجذب الزبائن، ووعد زوجي وقتها بأنه لن يتحرش بأي بنت نهائيًا ولكنه تحرش لعروس”.