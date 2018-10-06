نصائح هامة تساعد قائد السيارة ليصبح سائقا محترفا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتقد قائد السيارة بأنه أصبح محترفا بمجرد أن قاد سيارته فترة طويلة من الوقت مع القيادة بسرعة عالية، لكن هذا اعتقاد خاطئ حيث الاحترافية لا ترتبط بالقيادة لمسافات طويلة وعلى سرعات عالية.

ويرى الخبراء أن القيادة المحترفة تأتي من خلال الممارسة عبر سنوات يتم بها اكتساب الخبرات المختلفة، مع التعرض لكافة المواقف الطارئة الصعبة التي يواجهها السائق وتخطيها بحكمة، وأشار الخبراء إلى أن هناك 6 نصائح تساعد السائق لكي يكون سائقا محترفا وهي كما يلي.

1- عدم القيادة دون داعي

السائق المحترف هو من يدرك أهمية وخطورة القيادة وثقل مسؤوليتها، لذا يجب قيادة السيارة الخاصة في الظروف الضرورية فقط وليس في كل وقت، حتى أن بعض السائقين لو أراد شراء شيء ما من مكان يبعد 30 متر فإنه يقود السيارة إليه.

2- عدم القيادة في حال الإرهاق أو التعب

إحدى أكثر مسببات الحوادث حول العالم قيادة السائق وهو متعب أو مرهق، حيث أن الإرهاق قد يسبب نوم السائق خلف المقود وهو ما يؤدي إلى الحوادث، لذا يجب عند الشعور بالتعب أخذ قسط من الراحة.

3- الإلمام بالقواعد والعلامات المرورية

هناك بعض السائقين لا يلمون بجميع القواعد والعلامات المرورية، وهذا من الأمور الخاطئة، فإذا كنت تريد تحسين قدرتك على القيادة، يجب عليك معرفة كل القواعد والعلامات المرورية.

4- عدم فعل العادات الخاطئة أثناء القيادة

يوجد الكثير من السائقين يستهترون في قيادتهم للسيارة ويفعل بعض العادات الخاطئة مثل الأكل أو التدخين أو تصفح الهاتف أثناء القيادة، وهي من الأمور التي تؤدي إلى عدم الانتباه للطريق وتسبب الحوادث.

5- تجنب القيادة بسرعات عالية

حال القيادة بسرعات عالية جداً وحدث موقف ما، فإن السائق لن يستطيع التصرف الصحيح لعدم القدرة على السيطرة على السيارة في هذه السرعة مما يسبب حوادث جسيمة.

6- الانتباه والاستعداد لمواجهة أي موقف

المواقف الصعبة تحدث أثناء القيادة في ثوان محدودة، لذا يجب الانتباه والاستعداد لمواجهة أي موقف، وحتى وإن قُدر أن يحدث لك حادث ما فستكون مستعد له، وتخرج منه بأقل الأضرار الممكنة.