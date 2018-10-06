مقتل 57 مسلحا خلال هجمات برية وجوية في أفغانستان

كابول(صدى):

قتل 57 مسلحًا على الأقل خلال هجمات جوية وبرية للقوات الأفغانية ،في الساعات الـ24 الماضية في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها اليوم إن ” العمليات جرت في أقاليم كونار وهلمند وباغلان وقندهار وننكارهار وهيرات وغزني وباداخشان وأوروزجان ونمروز وباكتيا وفارياب وخوست وسار-اي-بول ولوجار “.

وأضافت وزارة الدفاع أنه خلال العمليات، تم تدمير مخابئ وأسلحة الإرهابيين خلال القصف الجوي بإقليم فارياب.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا من المدنيين أو قوات الأمن أو الجهة التي ينتمي إليها المسلحون.