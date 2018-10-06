7 علامات تؤكد معاناتك من نقص المغنسيوم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

” المغنيسيوم ” من المعادن المهمة لجسم الإنسان، في مختلف مراحل عمره، فهو يساعد العضلات على أداء عملها، وينظم ضربات القلب، كما أنه يعزز عمل الجهاز المناعي، إلى جانب أنه يقي من الإصابة بهشاشة العظا

وتشير الدكتورة نانيس سراج الدين استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الكثير من النساء تعاني قلة نسبة الماغنسيوم بالجسم، دون حتى أن تشعر بذلك .

وتؤكد دكتورة نانيس أنه يمكن اكتشاف نقص المغنيسيوم بالجسم، من خلال بعض الأعراض، التي تستعرضها في السطور التالية.

ارتفاع ضغط الدم.

القلق والشعور بالكآبة والحزن، لسبب غير مبرر .

الأرق وعدم القدرة على النوم، وضعف الذاكرة .

ظهور تشنجات والتهابات بالعضلات وآلام الظهر المزمنة .

الصداع النصفي المزمن، والتهاب الأوتار .

وتؤكد نانيس أنه يمكن التخلص من هذه الأعراض، بمد الجسم بالمزيد من المغنسيوم، من خلال تناول مجموعة الأطعمة الغنية بالمغنسيوم، مثل السبانخ والأرز، وبذور عباد الشمس وحبوب السمسم، واللوز.