جامعة الملك خالد تنظم معرض الكتاب الـخامس عشر غرة صفر القادم

محمد بن طحيطح(صدى):

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون المكتبات “معرض الكتاب والمعلومات الـخامس عشر”, وذلك خلال الفترة 1- 9 من شهر صفر القادم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط .

وأوضح عميد شؤون المكتبات في الجامعة الدكتور عبدالله آل ناصر أن المعرض يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لمواكبة الرؤية الشاملة للمملكة, وتوفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم, وربط القارئ بما يستجد في ساحة النشر العلمي, إضافة إلى المساهمة في إثراء الحراك الثقافي في المنطقة .

هذا ويستهدف المعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالجامعة, وطلاب التعليم العام, وكافة شرائح المجتمع، ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من سبعين دار نشر , بأكثر من 30 ألف عنوان تتنوع بين الفنون المختلفة والكتب الأجنبية والشريعة والطب والهندسة والعلوم واللغات والعلوم الإنسانية والأدبية وكتب الدراسات النظامية والقانونية وكتب الأطفال, ويتضمن المعرض إقامة العديد من الدورات التدريبية, والندوات, والأمسيات الشعرية والثقافية, وفقرات للأسرة والطفل .

يذكر أن ضيف الشرف للمعرض هذا العام هي جامعة الملك عبدالعزيز, وستشارك فيه إضافة إلى دور النشرعدد من الجهات الحكومية, والأهلية, والجامعات السعودية، بإصدارات متنوعة.