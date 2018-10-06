ولي العهد يطمئن المواطنين بشأن الضرائب

الرياض(صدى):

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع مراسلة بلومبيرغ، أنه ليس هناك أي إصلاحات اقتصادية أخرى قادمة؛ فجميع الإصلاحات من رفع أسعار الطاقة والماء قد تمت في وقتها، كما لن يكون هناك أي ضرائب حتى عام 2030.

وقالت المراسلة، أن هناك شعورًا بالقلق بشأن أن يأتي تاليًا قرار جديد آخر غير متوقع؛ ليرد ولي العهد قائلًا: ” لقد تحدثنا عن ذلك كثيرًا في الماضي في عام 2015م، كان يجب علينا القيام بالكثير من المفاجآت. لم نكن نرغب في خسارة العديد من الفرص، لكن احتمالية حدوث المفاجآت الآن تقلصت إلى 1%. ”

وأضاف: ” والأمر الذي نركز عليه حاليًا بشكل كبير هو الرؤية، الآن برنامج 2020 ومن ثم سنعلن عن برنامج 2025 ولن يكون هناك أي فرض لضرائب جديدة حتى عام 2030، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز الاقتصاد وتعزيز تطوير القطاع الخاص وجميع المجالات الصناعية. ”

واستطرد ولي العهد، قائلًا: ” أشعر بأن الإصلاحات اليوم قد حدثت؛ فقد أصلحنا أسعار الوقود في السعودية، ذلك أمرٌ قد تم إنجازه. أسعار الكهرباء تم إصلاحها. أسعار المياه تم إصلاحها؛ ولذا تم تحقيق الإصلاح. ضريبة القيمة المضافة تم إنجازها؛ ولذلك ليس هناك إصلاحات في الطريق سنتجنبها؛ لأن أسعار النفط مرتفعة؛ فقد حققنا ذلك بالفعل، الإصلاحات قد طُبّقت. “