تأسيس شركة حكومية جديدة للتشغيل والصيانة

عادل الحربي (صدى):

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن تأسيس شركة حكومية للتشغيل والصيانة، وتنفيذ حزمة مبادرات لقطاع التنمية الاجتماعية خلال الشهرين المقبلين .

وأكد الراجحي خلال كلمته بالمؤتمر الوزاري مساء الخميس الماضي أن الوزارة تعتزم زيادة الجمعيات الخيرية من 950 إلى 2000 جمعية مع إعفاءها من الرسوم لزيادة التشجيع على الإستثمار في الجمعيات .

كما وعد بزيادة تعاون الوزارة مع قطاع الأعمال بالأحساء وزيادة فرص الوظائف النسائية والتوطين المناطقي بالإضافة تشجيع القطاع الخاص والذي شهد نمو في الربع الثاني 2018 بواقع 1.8 % كناتج محلي مقارنة بـ -0.9 العام الماضي .