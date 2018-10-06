ارتفاع عدد المصابين في حادثة حريق بمصر إلى 29 شخصا

القاهرة(صدى):

ارتفع عدد الحالات المصابة في حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد المصرية إلى 29 مصاباً تراوحت إصابتهم مابين حروق واختناق وإغماء.

وقال مصدر طبي بالمحافظة إنه تم إستدعاء جميع أطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة الذي شب في مزارع النخيل منذ 7 ساعات وانتقل للقرى المجاورة.

وفي ذات الوقت تواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة وفرض طوق بمحيط المنازل وإقامة عازل مابين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، فيما تم الدفع بعشرات سيارات الأطفاء ومشاركة عدد من المروحيات للمساهمة في عملية إطفاء الحريق.