فيديو جديد لبيل كلينتون ومونيكا لوينسكي يحيي سلسلة الفضائح الجنسية

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، نشرته مكتبة ” كلينتون ” الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي في البيت الأبيض عام 1997 وهو يلقي الخطاب الإذاعي الأسبوعي، وبعد ذلك يحيي الحضور في المكتب البيضاوي.

وكانت ” لوينسكي ” تعمل كمتدربة آنذاك في البيت الأبيض، فيما وضع كلينتون يده عليها لمدة ثوان، من أجل صورة تذكارية؛ فيما كُشفت فضيحة العلاقة الجنسية بينهما في ذات اليوم الذي ألقى فيه الرئيس السابق خطابه الإذاعي.

ومن جانبها، لم تعلق ” مكتبة كلينتون ” على سبب نشر الفيديو، لكن عنوانه على يوتيوب يشير إلى أن بثه يأتي تلبية لطلب بناء على قانون حرية الوصول للمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية.