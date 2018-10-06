تعد الأخيرة.. ” مورينيو ” يخوض مباراته مع مانشستر يونايتد

طلال الغامدي(صدى):

يخوض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، تحديداً عندما يلاقي ” الشياطين الحمر ” نيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، حيث عقدت إدارة يونايتد العزم على إقالة مورينيو، بعد تزعزع الثقة، ووصول الأمور بين الطرفين إلى مرحلة اللا عودة.

ويشهد مانشستر يونايتد دراما غير مسبوقة في صفوف فريقه، على ضوء الخلاف بين مورينيو ولاعبه الفرنسي بول بوغبا، الذي أثار الكثير من الجدل في الوسائل الإعلامية بالآونة الأخيرة، وأحدث نوعاً من الانقسام في ” الشياطين الحمر ” ، بين مؤيد للمدرب البرتغالي ومعارض له.

وجاء قرار إدارة مانشستر يونايتد، بعد الانطلاقة السيئة التي حققها الفريق تحت إدارة مورينيو منذ انطلاق الموسم.