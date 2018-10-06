ولي العهد يكشف عن صفقة برقم كبير بعيدا عن مجال النفط
صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بأن المملكة ستتوصل إلى صفقة رائعة في أكتوبر بعد أسبوعين من اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنها ستحمل رقمًا كبيرًا.
وأوضح ولي العهد خلال حواره بوكالة ” بلومبيرغ ” أنه سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وهو مجال بعيد عن النفط، مبينًا أن هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة.
مضيفًا: ” هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها ” .
كما لفت الأمير محمد بن سلمان الانتباه إلى أن هذه الصفقة في مجال بعيد عن النفط، ولا يفصلنا عنها إلا أسبوعان.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20166 ] نشر منذ 55 دقيقة
يكون خير ان شاء الله
zayr[ عدد التعليقات: 1661 ] نشر منذ 49 دقيقة
الاستثمار الاقتصادي يقوم علي المرونه و الحوار و تقبل الاعتراض و المنافسه لا للشخصيه الدكتاتوريه و المصالح الفرديه و المراهقه التجاريه الرعناء.