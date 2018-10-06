الداخلية العراقية تكشف ملابسات مقتل تارة فارس

بغداد(صدى):

أعلنت السلطات العراقية عن نجاح الفريق الأمني في كشف ملابسات واقعة مقتل وصيفة ملكة جمال العراق ” تارة فارس ” الشهر الماضي والتي تسببت في إستياء وغضب المجتمع العراقي .

وقال مصدر أمني أنه لن يتم الإعلان عن أية نتيجة لحين اكتمال التحقيق واعتقال منفذي الاغتيال مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة كشفت أن منفذي الاغتيال، كانا متوقفين عند الطريق بانتظار مرور سيارة تارة، أي أنهما كانا على علم بمرورها

وتابع أنه قد تم إطلاق عدة رصاصات على الضحية استقرت في رأسها وجسدها، واحتجزت الأجهزة الأمنية رجلا كان برفقتها في سيارتها الشخصية، لحظة مقتلها للتحقيق معه .