بالفيديو.. مخاطر إهمال علاج ضغط الدم

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر ضغط الدم من الأمراض المنتشرة بين العديد من الأشخاص خاصة الشباب، نتيجة زيادة الأعباء والضغوط عليهم، وللأسف يهمل الكثير منهم الانتظام في العلاج دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

وأستعرض الدكتور نبيل جبران ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج “السفيرة عزيزة” مخاطر إهمال علاج مرض ضغط الدم .

وقال دكتور نبيل ، إن مضاعفات الضغط العالي تأثيرها شديد خاصة على القلب والجهاز الدوري ، فالقلب يُجهد من الضغط العالي ويحدث به تضخم ، ويكون عرضه للذبحات وأمراض بالشريان التاجي .

وتابع ، هناك 3 أسباب كبار لأمراض القلب وهي الضغط والكوليسترول والتدخين ، والضغط والكوليسترول ليس بيد المريض شئ بها لكن المدخن هو من يؤذي نفسه .

وأكد ، على من يعاني من الضغط العالي أن يهتم بالدواء ولا يتركه لأي سبب من الأسباب .