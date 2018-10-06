الكشف عن موقف الصحابة من الأهرامات عندما فتحوا مصر
كشف أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عن موقف الصحابة عندما فتحوا مصر وزاروا الهرم الأكبر.
حيث أوضح ” الأزهري ” خلال برنامج ” رؤى ” المذاع على ” دي إم سي ” ، أن الصحابة عندما فتحوا مصر زاروا الهرم الأكبر، ووقفوا عنده وتعجبوا منه ونقشوا أسماءهم على حجارته.
وأضاف ” الأزهري ” : ” أن هذا الكلام حسب ما قاله الإمام أبو جعفر محمد بن عبدالعزيز الإدريسي في كتابه أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20166 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب يكون خير
سالم[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 41 دقيقة
مايخلون الكذب اخوان نبويه شبشب
تقول كانو مع الصحابه يوم افتحو مصر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55387 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله مااصدق في كلامهم ولا بكلمه واحده ,,
,, اخزاهم الله ,,