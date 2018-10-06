الكشف عن موقف الصحابة من الأهرامات عندما فتحوا مصر

القاهرة(صدى):

كشف أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عن موقف الصحابة عندما فتحوا مصر وزاروا الهرم الأكبر.

حيث أوضح ” الأزهري ” خلال برنامج ” رؤى ” المذاع على ” دي إم سي ” ، أن الصحابة عندما فتحوا مصر زاروا الهرم الأكبر، ووقفوا عنده وتعجبوا منه ونقشوا أسماءهم على حجارته.

وأضاف ” الأزهري ” : ” أن هذا الكلام حسب ما قاله الإمام أبو جعفر محمد بن عبدالعزيز الإدريسي في كتابه أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام ” .