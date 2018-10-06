أسهم يوفنتوس تهبط بعد اتهام رونالدو بالاغتصاب

ماجد محمد(صدى):

تأثرت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي في سوق البورصة بشكلٍ كبير، بعد اتهام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعد مؤسسة وماركة تجارية بحد ذاته، بالاغتصاب في قضية شغلت جميع الوسط الرياضي.

وخسرت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي 5% من قيمتها السوقية بعد انتشار قضية الاغتصاب؛ فيما تلقى رونالدو دعمًا من مدرب منتخب بلاده فيرناندو سانتوس، الذي قال: ” يصدق ما يقوله رونالدو من أنه لم يغتصب عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا. ”

دعم يوفنتوس رونالدو، قائلًا: ” أظهر كريستيانو رونالدو خلال الأشهر الماضية احترافيته الكبيرة وتفانيه، وذلك يلقى تقدير الجميع في يوفنتوس.. إن الأحداث المزعومة التي تعود إلى نحو عشرة أعوام مضت لا تغير هذا الرأي الذي يتشاركه كل من تعرف إلى هذا البطل العظيم. ”

وكان رونالدو، قد تسبب في رفع أسهم يوفنتوس بعد انضمامه إليه، فأسهم النادي حققت مكاسب تصاعدية منذ انتقاله من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون يورو، كما في أواخر أغسطس الماضي، تخطت القيمة السوقية لأسهم يوفنتوس عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عامًا.