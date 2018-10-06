” الترفيه ” : ليس لنا أي علاقة بحفل أم كلثوم

أماني الغامدي(صدى):

نفى مدير عام إدارة التواصل والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للترفيه عبدالرحمن الخليفة أي علاقة للهيئة بالإعلان الترويجي لحفل غنائي بعنوان «أم كلثوم في السعودية»، الذي بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

يذكر أن وسائل التواصل الإجتماعي قامت بالترويج مؤخراً للحفل دون إشارة لمكان وزمان إقامته، أو الجهة المنظمة له، واكتفى الإعلان بالإشارة إلى أن الحفل يأتي في ذكرى مرور 47 عامًا على وفاة أم كلثوم، وسيتم عبر استخدام تكنولوجيا الهولوغرام أو ما يُعرف بـ«التصوير التجسيمي» الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص .