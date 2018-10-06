بالفيديو.. موقف محرج لمذيعة على الهواء

لندن(صدى):

وثقت الكاميرات لحظة تعثر مذيعة برنامج “ Good Morning Britain ” البريطاني وسقوطها على الشاشة وذلك بعد فقد حذاءها في الأستوديو لتنقلب على وجهها فورًا، ما أدخل زملائها في نوبة ضحك هستيرية وعرضها لموقف محرج على الهواء.

وهرع أحد المنتجين العاملين في البرنامج، لمساعدة سيدو على النهوض عن الأرض، وتم التقاط الموقف كله بوساطة الكاميرات.

ووجهت المذيعة حديثها لمشاهديها، قائلة:”أريد فقط أن أخبر المشاهدين جميعًا بأنني بخير تمامًا، وبصرف النظر عن الكدمات التي تعرضت لها، فإنني بخير وإن كل شيء على ما يرام”، مشيرة إلى أنها ارتدت الحذاء الرياضي بعد الحادثة التي تعرضت لها.