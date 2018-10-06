هازارد يحدد أفضل 4 لاعبين بالدوري الإنجليزي.. صلاح من بينهم

نواف السالم(صدى):

حدد نجم تشيلسي، البلجيكي إيدين هازارد، أفضل 4 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، من بينهم.

وأوضح ” هازارد ” مصرّحًا: ” أنه بالنسبة لك ربما من يسجلون الأهداف.. الآخرون لا يفكرون في ذلك ” ، مضيفًا: ” في الدوري الممتاز لدينا الكثير من النجوم البارزين.. سيرجيو أغويرو هو أحد أفضل اللاعبين، وكيفن دي بروين أيضاً، لكنه مصاب الآن.. ”

وأضاف: ” محمد صلاح كان الأفضل في الموسم الماضي.. نغولو كانتي كان من ضمن تشكيلة الأفضل، لذا فنحن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين ” ، متابعًا: ” تشيلسي أفضل من الموسم الماضي، رغم بيع الحارس الأفضل في العالم تيبو كورتوا لريال مدريد، منوهاً بأن ناديه ضم أيضاً كوفاسيتش وكيبا. ”

واستطرد قائلًا: ” لاعبان بارزين على وجه اليقين، وكيبا حارس مرمى رائع لديه الكثير من الجودة.. عندما يحضر هذا النوع من اللاعبين للفريق سيكون أفضل بالتأكيد ” ، مختتمًا: ” فقدنا أفضل حارس مرمى في العالم، لكني أعتقد أن الفريق أفضل هذا العام، ويمكننا رؤية هذا كل أسبوع. “