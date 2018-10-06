التزمي بهذه القواعد عند المزاح مع زملائك بالعمل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتطلب من الموظفة خلال عملها بأماكن مختلطة مراعاة علاقة الزمالة القائمة على الاحترام والتقدير والالتزام بقواعد العمل المطلوبة، فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثقافة الرجل الشرقيّ، وكيف يرسم انطباعاته السلبية عنها إذا تجاوزت حدود التّعاطي معه؛ لذا وفي هذا السياق سنتعرف أبرز القواعد التي يجب على الموظفة الالتزام بها.

يجب على الموظفة ضرورة التنبه لمِزاحها، وانتقاء كلماتها بعناية بما يخدم مصلحة العمل؛ خشية تشكُّل أيّ انطباع سلبيّ عنها من قِبل الموظفين معها، وبالرغم من ذلك غير مطلوب منها التزمت والقسوة.

وعن علاقتها مع زملاء العمل، يجب أن تكون إيجابية بعيدًا عن المِزاح غير المقبول، وعن كلّ ما يمكن أنْ يُبيّنها بصورة غير لائقة أمام الزّملاء في العمل.

أما فيما يتعلق بالمزاح، فإذا توفرت جلسات استراحة أثناء الدّوام بين الموظّفين، من كلا الجنسيْن، قد تكون هذه الفرصة الأنسب، لخلق الحوارات والأفكار، وخلق الأجواء الإيجابية، مع أهمية التزامها بانتقاء المفردات.