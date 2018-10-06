ثالثهما الشيطان .. يقتلها ويهرب من جريمته بالإنتحار

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة غريبة إستياء المجتمع المصري حيث تخلى زوج عن إيمانه وإنسانيته عندما قرر أن يتخلص من زوجته بطريقة بشعة ليتمكن شيطانه من تضييق الدائرة عليه وإقناعه بالهروب من مصيره وعذاب ضميره بالإنتحار .

بدأت الواقعة عندما إندلعت الخلافات بين ” هاني ” ، ” عامل خردة ” وزوجته ” سحر ” بسبب ضيق ذات اليد وعدم قدرته على الإيفاء بمتطلباتها ليدب الخلاف اليومي بينهما حتي يقرر الزوج الخلاص من زوجته و ” نكدها ” نهائياً .

وبينما كانت زوجته تبث كلامها المسموم في أحد الخلافات باغتها بآلة حادة فوق رأسها لتسقط القتيلة في بركة من الدماء ويفر الزوج هارباً عن أعين الشرطة .

بعد الواقعة بفترة وجيزة فؤجئت خالة المتهم وزوجها بزيارة هاني اللذي ما إن دخل عليها حتي سكب على نفسه البنزين وأشعل النار في نفسه ليتلقي قسم الشرطة بلاغا من المستشفى بوصول “هانى” عامل خردة مصاب بحروق شديدة،وبالانتقال والفحص تبين انه متهم هارب فى قضية قتل زوجته، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه .