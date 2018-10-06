رسالة رصيد بالخطأ تتسبب في مشاجرة دامية

القاهرة(صدى):

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين مجموعة أشخاص مصريين في إمبابة بسبب رسالة رصيد مجاني بالخطأ، وتعود الواقعة أن فتاة وقعت في غرام شاب عشريني وطلبت منه أن يخطبها وهذا ما حدث بالفعل وبعد فترة قليلة انفصلا بعد قصة حب مثل قيس وليلى.

وتزوجت الفتاة من شاب آخر وغيرت شريحة جوالها خشية أن يتصل خطيبها السابق وهى على ذمة رجل الآن وفى يوم من الأيام قررت شغيل خط التليفون القديم ليصلها رسالة رصيد مجانى من خطيبها فاعتبرت أنها معاكسة فذهبت على الفور وأخبرت أباها وأخاها فتوجها إلى منزل الشاب ومعاتبته فحدثت مشاجرة دامية.