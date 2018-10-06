لمرور عشيقها بأزمة مالية.. أم تختطف ابنها وتطلب فدية من زوجها

أميرة خالد(صدى):

أعمى الحب المحرم قلب أم، وجردها من مشاعر الأمومة الغريزية؛ لتندفع خلف شهواتها وأهوائها كيفما طاب لها؛ حيث بدأت القصة حينما وقعت سيدة متزوجة في إحدى الأحياء المصرية في شباك سائق تاكسي والذي أقنعها بحبه.

تخلّت المرأة عن أخلاقها ومارست معه الرذيلة وأصبحت عشيقة له؛ إلى أن وقع في أزمة مالية فقالت له إن الحل سهلًا ويتمثل في خطف ابنها البالغ من العمر 13 عامًا ومساومة أبيه التاجر على دفع فدية لإعادته.

وبالفعل، نفذت الأم خطتها واستدرجت نجلها وسلمته لعشيقها الذي قام بالاتصال بالأب وطلب منه دفع مبلغ مالي لإرجاع ابنه له؛ ولكن تمكن رجال الشرطة من الوصول إلى الجاني والقبض عليهما؛ حيث اعترفت الأم وعشيقها بتدبير الواقعة.