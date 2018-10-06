” صحة الرياض ” تدشن حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

محمد السعران(صدى):

دشنت ” صحة الرياض ” مؤخراً حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، في عدد من المنتزهات والمراكز التجارية ، وذلك تحت شعار #لاتصيرين ـ الثامنة حيث تأتي هذه الحملة تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

وركزت ” صحة الرياض ” من خلال مشاركتها في بث رسائل توعوية أن واحدة من بين كل 8 نساء عرضة للإصابة بسرطان الثدي ، لافتة إلى إحتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي بإذن الله من خلال إتباع عدد من النصائح ومنها الإبتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة ، والكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وتجنب إستخدام المعالجة الهرمونية بعد إنقطاع الطمث وممارسة النشاط البدني مالايقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الفني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة .

وأضافت “صحة الرياض” أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعتبر السرطان الأول عند النساء عالمياً ، مشيرة أن سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عام فما فوق وأن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم كشفها في مراحل متأخرة مما يقلل من فرصة الشفاء منه .

وأكدت “صحة الرياض” على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث أنه يسهم بإذن الله في خفض معدل الوفيات ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95% .

يذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المراضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية ٢٠٣٠.

ويشار أن الحملة تشمل : حديقة البجيري ، ومجمع العثيم مول ، واسواق الروزنة النسائية ، ومجمع ألوان مول ، ومجمع سلام مول ، وحياة مول .

وتشمل الحملة تقديم الفحص ، والتوعية والتثقيف الصحي حول المرض .