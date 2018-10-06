أغنى رجل بالعالم يجني 8 ملايين دولار بالساعة الواحدة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يتصدر جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون، قائمة أغنياء العالم، حيث يكسب في الساعة الواحدة 8 ملايين دولار.

حيث ساعدت طفرة في أسهم شركة ” أمازون ” ، خلال الآونة الأخيرة ” بيزوس ” على أن يصبح أغنى رجل في العالم.

وعن ثروة ” بيزوس ” ، فإنها تبلغ 160 مليار دولار أمريكي، حيث منحته قائمة ” فوربس ” لأغنياء العالم التي صدرت في أكتوبر الحالي، المركز الأول متقدمًا بفارق كبير على مؤسس ” مايكروسوفت ” بيل غيتس الذي تبلغ ثروته 97 مليار دولار.

ويكسب ” بيزوس ” البالغ من العمر 54 عامًا، نحو 215 مليون دولار في اليوم، أي 8 ملايين في الساعة و150 ألف دولار في الدقيقة.