وفاة سوري حرقا في سجون ألمانيا والسلطات تعترف.. سجناه بالخطأ

برلين(صدى):

اعترفت السلطات الألمانية بخطأها الجثيم حيث قامت بإحتجازرجل سوري على سبيل الخطأ مبدية إعتذارها بعد أن توفي عقب اندلاع حريق في زنزانته .

وقال هيربرت رويل، وزير داخلية ولاية ” نورث راين – ويستفاليا ” أقدم إعتذاري لعائلة السوري قائلا: ” يتعين علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا بحيث لا تتكرر مثل تلك الحالة ” .

وأضاف رويل أن وزارته فشلت في مراجعة هوية الرجل السوري ( 26 عاما) بدقة كافية عندما اعتقل في يوليو/ تموز على خلفية عدم سداده غرامة عن حادث سرقة فيما كانت تبحث عن رجل من مالي استخدم اسم الرجل السوري على نحو غير قانوني.

وعانى الضحية من حروق شديدة جراء حريق اندلع في زنزانته منتصف سبتمبرالماضي ليتوفى على أثرها بأسبوعين .