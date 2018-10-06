بمساعدة أشقائها.. فتاة تقتل عشيقها وتلقي جثته بالمصرف

القاهرة(صدى):

أقدم 5 أشقاء على قتل رجل وإلقاء جثته بإحدى المصارف بمحافظة الشرقية بمصر؛ وذلك بعد أن قام المجني عليه بتهديد شقيقتهم ومساوامتها لممارسة الرذيلة معه، بعد أن وقعت في علاقة غير شرعية معه.

وبالتطرق للتفاصيل، وقعت إحدى الشقيقات بعلاقة آثمة مع المجني عليه، حيث كانت تذهب إلى منزله للمارسة الرذيلة معه، لتستفيق ذات مرة وترفض إكمالها في هذه العلاقة المحرمة، ليبدأ المجني عليه بتهديدها قائلاً: ” أنا مصورك فيديو وهفضحك ” .

وبدأت الفتاة تنصاع لتهديداته، كما تمكن من الحصول منها على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، لتقرر الفتاة إخبار أشقائها الأربعة بما حدث معها، ليغوي لهم الشيطان خطة بقتل الرجل بعد استدراجه؛ لأجل التخلص من تهديداته.

وعن خطتهم، اتفق الأشقاء على استدراج المجني عليه ومن ثم قتله، حيث قامت شقيقة الفتاة بمهاتفته لاستدراجه لإحدى قرى محافظات مصر، وبوصوله قاموا بضربة بشومة فوق رأسه؛ مما أسفر فى الأخير عن مقتله ثم قاموا بإلقاء جثته بأحد المصارف واستولوا على هاتفه المحمول وكافة متعلقاته.

عثرت الجهات الأمنية على الجثة واكتشفت وجود مكالمات هاتفية بين المجني عليه والمتهمة قبل اختفائه، ووجوده قبل اختفائه بمقر إقامة المتهمين، وتمكنوا من ضبط الأشقاء واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة.