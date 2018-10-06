4 أسباب تؤدي إلى اشتعال السيارة وكيفية السيطرة عليها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

من الأخطار التي قد تواجه السائقين اشتعال حريق في السيارة، ويفتقد الكثير من السائقين القدرة لكيفية التعامل مع الحريق، خاصة في حال ما كانت طفاية الحريق منتهية الصلاحية أو غير موجودة.

أسباب اشتعال السيارة

1- انطلاق ماس كهربائي بسبب تهالك الأسلاك الكهربائية أو تآكل الطبقة العازلة لبعض كابلات السيارة الداخلية، قد يسبب اشتعال حريق خاصة إذا كانت هذه الأسلاك بالقرب من أنابيب الوقود.

2- قد ينشب حريق بسبب تهالك الأنابيب الموصلة للوقود أو الزيوت، التي تؤدي إلى تسريب البنزين والزيت على المحرك وجهاز العادم، ومع الحرارة الشديدة التي تنتج منهما يشتعل الحريق مع أي شرر يحدث.

3- تؤدي الحوادث كذلك في بعض الأحيان إلى اشتعال حريق في السيارة نتيجة تسرب الوقود من الخزان وتطاير الشرر من الإحتكاك بين جسم السيارة والأرض أو مع السيارة الأخرى التي اصطدمت بها.

4- بعض التعديلات غير المدروسة على السيارة مثل إضافة أنوار الضباب أو مكبرات الصوت وغيرها من الأدوات التي تستهلك طاقة كهربائية إلى زيادة التحميل على البطارية، وهو ما قد يسبب شرارات كهربائية قد تتسبب باشتعال الحريق في السيارة.

كيفية التصرف حيال اشتعال السيارة

ينصح الخبراء في حال حدوث حريق، إيقاف السيارة ومحركها على الفور، وبذلك يتم فصل مضخة الوقود عن الدائرة الكهربائية وهو ما يؤدي إلى توقف إمداد الوقود، ويجب أن يسارع الركاب في الخروج من السيارة، مع اصطحاب الأغراض الثمينة أو المستندات الهامة فقط.

كما ينصح بفتح جزء بسيط من غطاء المحرك يسمح بضخ دفعات بسيطة من مطفأة الحريق على المحرك حيث يتمركز الحريق، حتى يتم الحد من الكثير من الأضرار التي قد تنتج عن هذا الحريق، مع اتخاذ الحذر من فتح كامل غطاء المحرك حتى لا يتم دخول كمية كبيرة من الهواء والأكسجين مما يؤدي لتفاعله مع النيران وزيادة اشتعالها.