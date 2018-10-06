ميرفت أمين تكشف حقيقة زواجها للمرة السابعة
كشفت الفنانة المصرية ميرفت أمين حقيقة ما تم تداوله عن زواجها للمرة السابعة.
ونفت ميرفت أمين هذه الأخبار، مشيرة إلى أن غيابهاعن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم متابعتها للإعلام، سمح للبعض بتكرار إطلاق الشائعات التي تمسّ حياتها الشخصية.
كما عبرت عن غضبها من ظاهرة ” فبركة الأخبار” كما اسمتها، والتي تمس حياتها الشخصية.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 51 دقيقة
يا عقوزة الدوأي… ما حدش داري عنك….
آلت إيه… طلعت إشاعه إن العقوزه إتقوزت للمره السبعه 😂😂😂
زايد +[ عدد التعليقات: 20157 ] نشر منذ 36 دقيقة
عمرها حواي من 75
زايد +[ عدد التعليقات: 20157 ] نشر منذ 34 دقيقة
عمرها من 75 وفوق