ميرفت أمين تكشف حقيقة زواجها للمرة السابعة

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية ميرفت أمين حقيقة ما تم تداوله عن زواجها للمرة السابعة.

ونفت ميرفت أمين هذه الأخبار، مشيرة إلى أن غيابهاعن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم متابعتها للإعلام، سمح للبعض بتكرار إطلاق الشائعات التي تمسّ حياتها الشخصية.

كما عبرت عن غضبها من ظاهرة ” فبركة الأخبار” كما اسمتها، والتي تمس حياتها الشخصية.