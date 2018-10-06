انتشار أنباء عن انفصال جاستن بيبر عن زوجته هيلين بالدوين بعد شهر زواج

واشنطن(صدى):

كشفت أنباء عن احتمالية انفصال المطرب الأمريكي الشهير ” جاستن بيبر ” وزوجته الجديدة ” هيلين بالدوين “، بعد زواج دام شهرًا؛ حيث ظهرت خلافاتهما جلية خلال ظهورهما خارج أحد المطاعم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبدت على عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا، علامات الحزن والشرود خلال ظهورهما معًا؛ فيما رفض ” بيبر ” موافقة زوجته ليغادر مطعم صغير بإحدى ضواحي المدينة قبل أن تلحق به ” بالدوين “، التي ظهرت بملابس رثة، مرتدية قميصًا مقلمًا باللونين الأبيض والأزرق.

ومن الجدير بالذكر، أن ” بيبر ” ارتبط بـ ” بالدوين ” بعد انفصال بأيام قليلة عن المطربة والممثلة الأمريكية الشابة ” سيلينا جوميز ” التي جمعه بها علاقة عاطفية مضطربة طيلة الـ5 سنوات الماضية.