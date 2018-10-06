تعرف على أشهر صحفية بريطانية أجرت حوار مع سمو ولي العهد

الرياض(صدى):

أثار حوار وكالة ” بلومبيرغ ” مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصره ليلة الأربعاء الماضية تساؤل الكثيرين حول هوية الصحفية ” ستيفاني فلندرز ” وتاريخها المهني والتي حظت بلقاء سمو ولي العهد مع خمس صحفيين آخرين ضمن فريق عملها .

وتعد سيتفاني فلندرز من أشهر صحفيين إنجلترا و تعمل كبيرة المحررين التنفيذيين الاقتصاديين في وكالة ” بلومبيرغ ” ، ورئيسة وحدة الاقتصاد في الوكالة منذ أكتوبر 2017م .

ومن المعروف عن ” فلندرز ” قدرتها علي إجراء حوارات قوية وجريئة مع شخصيات عالمية حيث أجرت عام 2007 حواراً مع زعيم حزب المحافظين البريطاني – آنذاك – ديفيد كاميرون، والذي أصبح رئيس الوزراء لاحقاً، عن جدوى مشروعه الضرائبي عن الأزواج .

و ” فلاندرز ” مشهود لها بالتفوق والذكاء كما عملت سابقاً كبيرة مستشاري الأسواق الأوروبية لدى ” جي. بي. مورغان ” أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وكما شغلت منصب المحرر الاقتصاديين لهيئة الإذاعة البريطانية كبير في الفترة من 2008 إلى 2013م، وكذلك شغلت

وعدد من المناصب الإقتصادية والصحفية الهامة .