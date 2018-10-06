  • السبت 6

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعرف على أشهر صحفية بريطانية أجرت حوار مع سمو ولي العهد

تعرف على أشهر صحفية بريطانية أجرت حوار مع سمو ولي العهد

تعرف على أشهر صحفية بريطانية أجرت حوار مع سمو ولي العهد
الرياض(صدى):

أثار حوار وكالة ” بلومبيرغ ” مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصره ليلة الأربعاء الماضية تساؤل الكثيرين حول هوية الصحفية ” ستيفاني فلندرز ” وتاريخها المهني والتي حظت بلقاء سمو ولي العهد مع خمس صحفيين آخرين ضمن فريق عملها .

وتعد سيتفاني فلندرز من أشهر صحفيين إنجلترا و تعمل كبيرة المحررين التنفيذيين الاقتصاديين في وكالة ” بلومبيرغ ” ، ورئيسة وحدة الاقتصاد في الوكالة منذ أكتوبر 2017م .

ومن المعروف عن ” فلندرز ” قدرتها علي إجراء حوارات قوية وجريئة مع شخصيات عالمية حيث أجرت عام 2007 حواراً مع زعيم حزب المحافظين البريطاني – آنذاك – ديفيد كاميرون، والذي أصبح رئيس الوزراء لاحقاً، عن جدوى مشروعه الضرائبي عن الأزواج .

و ” فلاندرز ” مشهود لها بالتفوق والذكاء كما عملت سابقاً كبيرة مستشاري الأسواق الأوروبية لدى ” جي. بي. مورغان ” أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية وكما شغلت منصب المحرر الاقتصاديين لهيئة الإذاعة البريطانية كبير في الفترة من 2008 إلى 2013م، وكذلك شغلت
وعدد من المناصب الإقتصادية والصحفية الهامة .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *