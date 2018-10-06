استفهامات من الزمن القادم

من خلال نظرة تأمُليّة للمواقف حولي مؤخراً ولكثرة الأحاديث الدارجة والقصص جعلت ذهني – الذي لا تكُفّ نحلته عن الطنين في خلاياه – يغوص في بحر من التساؤلات حول المستقبل الوظيفي والنجاح العملي في شتى المجالات أو في بلوغ هدف ما ، كنت أتساءل حول النجاح من منظور هذا العصر الذي هو بوابة المستقبل وبداية الغد ،

حقيقة كلما استقريّت على قاعدة فيه ؛ أجدها غير ثابتة ولا مُجدِية بالمُطلق وفقاً للملابسات حولي والمعطيات ، ما جعلني أعود لنقطة البداية من جديد واسأل السؤال ذاته .!

بعيداً عن المثالية اللا منطقية أو التنظير؛ (النجاح ) ماهيته وكيف يتم و ماهي عناصره ؟

هذا السؤال العريض الذي فعلاً أجهل إجابته ، تندرج تحته تكهّنات وتفرّعات ثائرة في خلدي لم أجد ما يُثبِتها أو ينفيها أو يقطع شكّي فيها باليقين ، فقرّرتُ أن أُخرجها للملأ واسردها هنا تباعاً ؛ علّي أجد أجوبة شافية أو قاعدة مضيئة يستنير بقنديلها من تعثر في ظلام خيبات الأمل فسقط في حفرة الإحباط أولربما قد يُوضع الإصبع مُصادفةً على مكمن الألم .

قبل البدء لابد من التوضيح بأن النجاح الذي أعنيه كلمة شاملة يُراد بها ( الحصول على وظيفة ، تحقيق حلم أو بلوغ هدف نسعى له ، القيام بمشروع خاص أو الأعمال الحرة )

فلنبدأ الآن رحلة التحاور الواقعي بطرح التساؤلات الدارجة خلف الكواليس في هذا المجال على مِنصة القارئ ، علّنا نصل سويّاً لنقطة الاقتناع

إن استثنينا بعد توفيق الله عامليّ ( الحظ والواسطة )

-ما هي مقومات الشخص الناجح ؟

-هل الاستقرار الوظيفي والنجاح فيه حق مشروع ومُتاح للجميع دون استثناء ؟

-هل النجاح تحضى به سيدات هذا العصر عِوضا عن ساداته أو العكس أم هي مسالة نسبية لكليهما؟

-ما لذي يساهم في تحقيق حلم أحدهم وبلوغ هدفه وآخر يُحبَط ( مع توفر المثابرة و الإمكانيات لدى الآخر )

-هل صحيح أن أصحاب الفِكر الفارغ والعقلية المُفلسة أو الأفئدة الجوفاء أصبح لهم النصيب الأوفر في هذا الزمان ، ولهم الصدارة في المشهد ؟

-هل دعم المحيطين والتشجيع المستمر وعدم التخويف والترهيب من خوض الغِمار يساهم في صعود سلالم المجد ؟

-وهل تطوير الذات والعمل على الأدوات والخبرات والمؤهلات سبب كافي لبلوغ الهدف ؟

-هل فعلا هناك تنمّر وإقصاء ومحاباة أو محسوبيات وتبادل مصالح في أوساط العاملين والناجحين ؟

-_ وفي الأوساط الأُنثوية _ مَن خلْف التصنيفات ( منقّبة أو فقط محجبة ) ، وهل فعلا هناك اضطهاد لإحدى الفئتين على حساب الأخرى- بغض النظر عن الإمكانيات و الكفاءة – أو يوجد فرق بينهما في إتاحة الفُرص والأخذ بيد المواهب لبلوغ الهدف فأصبح المقياس شكلياً ؟

-ما لذي يجعل أفراد يصعدون ويُنظر في مادتهم وآخرين يبقون في الظل مهمّشين رغم المهارة ، وهل فعلاً هناك تصنيفات مجتمعية وإقصاءات لفرد دون آخر استناداً على المكانة الإجتماعية والموَاطنة من عدمها ؟

-هل تمييع المبادئ أو التشبث بها كما هي ، يؤثر على نجاح الشخص من عدمه ؟

-حقاً ما هي معايير النجاح اليوم فأنا لستُ ادري ؟!

*خلاصة التشتت الحواري :-*

اظهروا لنا المعايير حتى يتّبعها الجميع ويكون للكّل حقٌّ في مُراده ، وانبذوا التنمر — إن وجد – في النسيج المجتمعي والتصنيفات وأضرموا نار المساواة والمنافسات الشريفة بلا محسوبيات ؛ ليأخذ كل مجتهد نصيبه من القبس .