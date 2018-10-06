” التعليم ” تقرر تصنيف جميع المعلمين لرفع الأداء

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة التعليم بتصنيف جميع معلمي ومعلمات المدارس في مدارسهم إلى 4 تصنيفات؛ جيد، متوسط، مناسب، قليل؛ لافتة إلى أن قائد المدرسة هو الذي يقوم بهذا التصنيف.

وأوضحت الوزارة أن القائد يستند في هذا التصنيف على تقويم التحصيل الدراسي لطلاب المعلم من قبل قائد المدرسة على المدخلات والعمليات والمخرجات، كما حددت التعليمات والضوابط الخاصة بالتصنيف.

وأكدت ” التعليم ” أنه يلزم قائد المدرسة تصنيف معلمي المدرسة إلى 4 فئات متساوية العدد، بقسمة عدد معلمي المدرسة على 4، وخارج العدد الصحيح يذهب إلى فئة الجيد.

وأشارت إلى أنه سيكون التصنيف الإجباري من خلال آلية عمل تكاملية بين قائد المدرسة والمشرفين، والزيارات الفنية، والاختبارات القصيرة، وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تكامل الأدوار المختلفة في بيئة المدرسة.