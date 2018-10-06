4 تطبيقات تراسل جديدة تنافس ” واتساب “

وكالات(صدى):

ظهرت 4 تطبيقات تراسل تهتم بجوانب الخصوصية، تنافس وتهدد عرش التطبيق الشهير ” واتساب ” الذي انتشرت أنباء أنه يمرر بيانات المستخدمين إلى أطراف أخرى، ما يسبب خرقًا لخصوصيتهم.

وتعد التطبيقات هي تطبيق سجنال Signal المجاني التي يوفر إمكانية الإرسال المشفر للرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، كما يمكّن تطبيق ثريما Threema، مستخدمه من إرسال النصوص والصور والصوت، بشكل مشفر، إضافة إلى إمكان إنشاء مجموعات دردشة تصل إلى 50 عضوًا.

ويتوفر تطبيق ” براير” Briar مجانًا للهواتف والحواسيب اللوحية، إذ يوفر أعلى مستويات الأمان، نظرًا لأن الاتصالات ‫تتم عبر شبكة ” Tor ” لإخفاء الهوية، ولا يتم فيه جمع أية بيانات.

ويتيح تطبيق واير Wire المجاني أيضًا، الدردشة مستخدما بروتوكول الإنترنت ” فويس أوفر آي بي ” مع إمكان مزامنة سجل الدردشة عبر أجهزة عدة، فيما أكدت الشركة المطورة أنها لا تجمع أية بيانات عن المستخدم.