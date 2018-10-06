استقرار أسعار النفط هذا الأسبوع على مكاسب

وكالات(صدى):

استقرت أسعار النفط بعد أن قفزت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، وأنهت عقود برنت والخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قبل شهر من سريان عقوبات أمريكية على صادرات إيران النفطية.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة سنتاً واحداً لتبلغ عند التسوية 74.34 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في ديسمبر 42 سنتاً لتبلغ عند التسوية 84.16 دولار للبرميل وسجل برنت الأربعاء أعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولار وينهي الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعاً حوالي 1.3%، بينما صعد برنت نحو 1.4%.

ومما قيًد مكاسب الأسعار هذا الأسبوع قول السعودية وروسيا إنهما ستزيدان الانتاج للتعويض عن جزء على الأقل من النقص في الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتح في منظمة أوبك، بسبب العقوبات التي سيبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر.

وتريد واشنطن من الحكومات والشركات حول العالم أن تتوقف عن شراء النفط الإيراني من أجل الضغط على طهران لإعادة التفاوض على اتفاق نووي.