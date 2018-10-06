نجم أرب آيدول يستعيد وجوده على الساحة الفنية بـ ” تمون “
قام الفنان الشاب عبدالعزيز فيصل، أحد نجوم برنامج ” أرب آيدول ” ، بإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم ” تمون ” عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
حيث أوضح ” فيصل ” أن لديه رغبة قوية في استمرار وجوده الفني عبر سلسلة من الأغنيات التي يهديها إلى جمهور المستمعين بين الفينة والأخرى.
وعن أغنية ” تمون ” ، أبان ” فيصل ” أنها أغنية عاطفية تحمل كلماتها معاني جميلة، كتبها الشاعر فواز باطوق، ومن ألحان خالد وتوزيع الموسيقي رأفت، ومكس عمر بن إسماعيل، وماستر جاسم محمد، وقيتار روكيت، وإيقاع هاني الدوسري.
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