توجيهات عليا بإيقاف البيع والشراء لعقارات جدة التاريخية

نايف السالم(صدى):

صدرت توجيهات عليا بإيقاف عمليات البيع والشراء للعقارات الواقعة في منطقة جدة التاريخية، وتشكيل لجان لحصرها.

وتتشكل اللجنة المسؤولة عن حصر العقارات في منطقة جدة التاريخية، من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارات الداخلية، الثاقفة، البلدية والقروية، العدل، والهيئة العامة للأوقاف.

كما قضت التوجيهات بأنه على اللجنة بعد حصر العقارات بيان عائديتها وأوضاعها الحالية وإعداد تقرير مفصل عنها.

يُذكر أن وزارة الثقافة تلقت موافقة على إنشاء إدارة باسم ” مشروع جدة التاريخية ” ترتبط بها، وطلبت من الجهات المعنية إيقاف عمليات بيع وشراء العقارات في المنطقة لحين الانتهاء من دراسات المشروع.