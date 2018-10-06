بعد أيام من الزواج.. عريس ينتحر بسبب المرحاض

نيودلهي(صدى):

انتحر عريس جديد بعد عدة أيام من زواجه لسبب غريب، تاركًا خلفه وصية بعدم تحميل زوجته مسؤولية انتحاره أو لومها على ما أقدم عليه.

وأوضح موقع AsiaOne تفاصيل الواقعة، لافتًا إلى أن العريس الهندي صاحب الـ26 عامًأ التقى بعروسته في العمل وقررا الزواج، كأي ثنائي، ولكن تغيرت الأوضاع بعدما انتقلت العروس الجديدة إلى منزل الزوجية.

فبعد انتقال العروس إلى بيته وجدت أنه لا يوجد به ” مرحاض ” وأنها مضطرة لقضاء حاجتها في العراء كما يفعل باقي سكان المنطقة، وهو ما لم تسطتع الزوجة على التأقلم معه لفترة طويلة.

وقررت العروس ترك المنزل دون رجعة بعد عدة أيام من الزواج، ليقدم الزوج على الانتحار، حيث لم يعد من العمل في اليوم التالي لمغادرته وعثر على جثته في قاع بئر في بلدة مجاورة، تاركًا وراءه مذكرة اعتذر فيها من أسرته وطلب منهم عدم إلقاء اللوم على زوجته بعد انتحاره،