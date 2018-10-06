خبير تقني يحذر: الألعاب الإلكترونية تخترق العقول.. وهذا الحل

علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير التقني ياسر الرحيلي، عن الهدف الأساسي لمعظم الألعاب الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا وتستهدف الأطفال بشكل خاص.

وأكد ” الرحيلي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الألعاب تستغل ثغرات معينة لاختراق الأجهزة، ولكن هدفها الأساسي هو اختراق العقول.

وقال ” صحيح هذه الألعاب تخترق لكن ليس الأجهزة وانما العقول وصحيح أنها تستغل ثغرات ولكنها ليست ثغرات تقنية وإنما نفسية وسلوكية ” .

كما أشارت ” الرحيلي ” إلى أن الحل للتخلص من تأثير هذه الألعاب والحد من انتشارها ليس تقني وإنما توعوي ونفسي للضحايا أو المهددين بمثل هذه الألعاب.