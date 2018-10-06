” قرقاش ” عن حوار سمو ولي العهد: مهم في فحواه وتوقيته

أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، على حوار صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة بلومبيرغ.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن لقاء الأمير محمد بن سلمان الشامل مع بلومبيرع تميز بالصراحة والوضوح، لافتًا إلى أن ردود سموه جاءت واثقة ومطلعة ومقنعة.

وأوضح أن الأمير محمد سن سلمان يبرز مجددًا عبر اللقاء قائدًا وطنيًا طموحًا وواقعيًا، مشيرًا إلى أن إجابته قوضت حملة التضليل التي تطال المملكة، قائلًا ” حوار مهم في فحواه وتوقيته “.

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