آل سويلم لـ ” عضو شرف النصر ” : العالمي يفتخر بأمثالك

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم السبت، الشكر والتقدير إلى عضو شرف النادي عبدالرحمن الحمود، على دعمه بمكافأة قيمتها 10 آلاف ريال لكل لاعب.

وأكد ” آل سويلم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على عضو الشرف عبدالرحمن الحمود، حيث قام قبل ذلك بدعم النادي بثلاثة ملايين ريال، مؤكدًا ” العالمي يفتخر بأمثاله ” .

وكان عضو شرف نادي النصر عبدالرحمن بن محمد الحمود، أعلن عن تقديم مكافأة بقيمة 10 آلاف ريال لكل لاعب نصراوي بعد الفوز على الحزم.

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