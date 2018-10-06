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آل سويلم لـ ” عضو شرف النصر ” : العالمي يفتخر بأمثالك

آل سويلم لـ ” عضو شرف النصر ” : العالمي يفتخر بأمثالك
نواف السالم(صدى):

وجه رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، اليوم السبت، الشكر والتقدير إلى عضو شرف النادي عبدالرحمن الحمود، على دعمه بمكافأة قيمتها 10 آلاف ريال لكل لاعب.

وأكد ” آل سويلم ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على عضو الشرف عبدالرحمن الحمود، حيث قام قبل ذلك بدعم النادي بثلاثة ملايين ريال، مؤكدًا ” العالمي يفتخر بأمثاله ” .

وكان عضو شرف نادي النصر عبدالرحمن بن محمد الحمود، أعلن عن تقديم مكافأة بقيمة 10 آلاف ريال لكل لاعب نصراوي بعد الفوز على الحزم.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 55 دقيقة

الف الف الف مليووووووووون مبروك بفوز النصر العالمي وتحقيق ثلاااث نقاط 👍
اهنئ الاستاذ/سعود ال سويلم وكل عالمي وعالميه.✌

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