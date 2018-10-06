خبير يحذر: لا تقرب سوق العقار مهما أغرتك الأسعار

علي القحطاني (صدى):

حذر الخبير العقاري عسكر سلطان الميموني، من الإقبال على سوق العقارات خلال الفترة القادمة، داعيًا إلى عدم الاقتراب من سوق العقار في 1440هـ.

وقال ” الميموني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من خبرة ورؤية عقارية .. إهداء نصيحة عام ١٤٤٠هـ لا تقرب سوق العقار مهما أغرتك الأسعار والتخفيضات والهدايا ” .