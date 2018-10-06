خبير يحذر: لا تقرب سوق العقار مهما أغرتك الأسعار
حذر الخبير العقاري عسكر سلطان الميموني، من الإقبال على سوق العقارات خلال الفترة القادمة، داعيًا إلى عدم الاقتراب من سوق العقار في 1440هـ.
وقال ” الميموني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من خبرة ورؤية عقارية .. إهداء نصيحة عام ١٤٤٠هـ لا تقرب سوق العقار مهما أغرتك الأسعار والتخفيضات والهدايا ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 6518 ] نشر منذ 32 دقيقة
المحللين الاقتصاديين خاصة في مجال العقار أثبتوا فشلهم الذريع ولايوجد لديهم ذرة من الخبرة باختصار الناس تزيد إعدادها ولاتنقص وكل سنة يظهر جيل جديد يكون أسرة ويحتاج لإسكان وإذا سمعوا كلام هؤلاء المحللين فسوف يكون هناك طلب أكثر من العرض خلال 10 سنوات قادمة وإذا افترضنا وجود مليون وحدة سكنية جاهزة للسكن ولا أحد يقدم على الشراء فسوف ينافس عليها مستقبلا أكثر من 5 إلى 6 ملايين انسان طالب للسكن نظرا للنمو السكاني الكبير وربما يصل عدد سكان السعودية خلال هذه الفترة 42 مليون