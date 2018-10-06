بالفيديو والصور.. استخراج جميع العالقين في الرمال والطين بالشقيق

نايف السالم(صدى):

تمكنت جمعية غوق للتوعية والإنقاذ، اليوم السبت، من استخراج جميع العالقين في الرمال والطين في محافظة الشقيق بالمنطقة_الجنوبية.

وحذرت ” غوث ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، لافته إلى أنه في حال علقت المركبة الأتصال على 0550711911 عمليات غوث

وكان ورد بلاغ إلى جمعية ” غوث ” ، حول سيارة عالقة بالطين ” سبخة ” في الشقيق منطقة جازان، وعلى الفور أنطلقت الفرق وتم إخراج السيارة.