  • السبت 6

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. استخراج جميع العالقين في الرمال والطين بالشقيق

بالفيديو والصور.. استخراج جميع العالقين في الرمال والطين بالشقيق

بالفيديو والصور.. استخراج جميع العالقين في الرمال والطين بالشقيق
نايف السالم(صدى):

تمكنت جمعية غوق للتوعية والإنقاذ، اليوم السبت، من استخراج جميع العالقين في الرمال والطين في محافظة الشقيق بالمنطقة_الجنوبية.

وحذرت ” غوث ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، لافته إلى أنه في حال علقت المركبة الأتصال على 0550711911 عمليات غوث

وكان ورد بلاغ إلى جمعية ” غوث ” ، حول سيارة عالقة بالطين ” سبخة ” في الشقيق منطقة جازان، وعلى الفور أنطلقت الفرق وتم إخراج السيارة.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 20148 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاهم الله خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *