بعد إعلان توبتها.. سما المصري تشوق جمهورها بصورة جديدة

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية سما المصري، في إطلالة جديدة عليها بعد إعلان توبتها وعدم نشرها صورة جريئة لها واتجاهها للملابس المحتشمة.

ونشرت سما المصري على حسابها الشخصي على ” انستجرام ” صورة جديدة لها، مرتدية فستان طويل محتشم ومغطى الأكتاف.

وقالت معلقه على الصورة ” أمي شافتني خفيت الحمد لله قالتلي حمد الله على السلامة، قومي مشي رجلك وروحي السوق، أمي بتلوي دراعي واضطريت أنزل أروح السوق ” .

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة سما المصري المحتشمة، مؤكدين أن هذه الملابس تليق بها أكثر من الملابس العارية والجريئة.

وكانت الفنانة سما المصري أعلنت توبتها وعدم نشرها صورة جريئة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة الفترة الماضية دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.

اقرأ أيضًا :