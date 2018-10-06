” الحوثي ” شر يسير على الأرض.. تستهدف الأطفال وتقتل اللاجئين بدم بارد

فهمي محمد(صدى):

تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، انتهاكاتها بحق الشعب اليمني والأبرياء لتحقيق مصالحها ومصالح مموليها الإرهابية، ونشر إرهابها في العالم.

وف آخر انتهاكات الحوثي، أقدمت المليشيا الإرهابية على تفجير مخيمات اللاجئين والأبرياء في محافظة الحديدة، مرتكبين أبشع الجرائم الإنسانية في حق اللاجئين وسكان الحديدة.

واستهدفت مليشيا الحوثي مخيم بني الجابر بالخوخة في المحافظة بثلاث قذائف هاون في الساعة الـ11 من صباح أمس الجمعة، كما قتلت بدم بارد وبكل بشاعة رب أحد الأسر النازحة أمام ابنائه وبناته.

وخلال استهداف المخيمات، تم إصابة 13 مدني وطفل جميعهم في حالات خطيرة، مخلفين ورائهم حالة من الخوف والهلع والرعب بين ساكني المخيم، الذين لجأوا للهروب من المخيم خوفًا من أي استهداف قادم.

كما استهدفت المليشيا الإرهابية مخيم تم إنشائه قبل شهر بكل وحشية؛ والتي تم إنساءه لإيواء النازحين بدعم من مركز الملك سلمان وفقًا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع التحالف العربي لحماية اللاجئين.