ملعب العين يستضيف نهائي كأس زايد

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس الاتحاد العربي المستشار تركي آل الشيخ، عن استضافة ملعب هزاع بن زايد في نادي العين بالإمارات، المباراة النهائية لبطولة كأس زايد.

ووجه ” آل الشيخ ” الشكر إلى الشيخ هزاع بن زايد على الاستضافة، قائلًا ” شكرا للشيخ هزاع بن زايد، ونهائي كأس زايد سيكون في العين ” .

وأكد ” آل الشيخ ” أن رئاسة الاتحاد العربي حمل ثقيل، وفيه رجال ثقات وقدرات كبيرة نفخر بها كالجزائري الخبير محمد روراوه، لافتًا إلى أن الأمير فيصل بن فهد رحمه الله جلس على كرسي الاتحاد.

يُذكر أن أندية الهلال والنصر والأهلي، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، واتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر من الجزائر، والمريخ السوداني، والرجاء والوداد من المغرب، والنجم الساحلي من تونس، والنفط من العراق، والوصل من الإمارات، تأهلوا لدور الـ16 من كأس الشيخ زايد للأندية.