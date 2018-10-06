وفاة شخص واصابة ١١ اثر انقلاب سيارة على طريق الفرعاء بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغا عن حادث انقلاب عائله على طريق الفرعاء.

وتفصيلاً تلقت عمليات المنطقه بلاغاً عصر يوم الجمعة عبارة عن حادث انقلاب نتج عنه حاله وفاه و١١ اصابه مختلفه منها ثلاث حالات خطير تم نقلها لمستشفى عسير المركزي عن طريق فرق هلال عسير علما بان باشر الحادث خمس فرق اسعافيه وتم نقل الحالات الخطيره اما الحالات المتبقية نقلت عن طريق المواطنين .

ونوه الشهري بعدم تحريك المصابين او نقلهم الا عن طريق الفرق الاسعافيه متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل