شرطة المخواة تطيح بمواطن سلب سيارة آخر بعد خداعه

علي العنزي(صدى):

أطاحت شركة محافظة المخواة، بمواطن استولى على سيارة مواطن آخر بعد طلبه منه إيصاله لموقع قريب.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، أنه عند الساعة السادسة من مساء الخميس، باشرت شرطة محافظة المخواة بلاغاً من مواطن عن تعرضه لعملية إحتيال وسلب سيارته منه بعد قيامه بمساعدة شخص طلب منه إيصاله لموقع قريب من المحافظة، وأثناء سيرهما في الطريق طلب منه التوقف بالسيارة وقام بإنزاله منها قسراً والهروب بها لجهة غير معلومة.

وأضاف : ” وقد أسفرت التحريات بفضل لله – عن القبض على الجاني عند الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة ١٤٤٠/١/٢٥هـ وأتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر . وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة ” .

وأكدت شرطة الباحة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.