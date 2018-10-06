أحمد الشهري: انصراف الطلاب دون إشراف أشد خطورة من عمليات الإخلاء

علي القحطاني(صدى):

قال خبير السلامة ” أحمد بن عبد الله الشهري ” ، اليوم الجمعة، إن عملية انصراف الطلاب في المرحلة الإبتدائية تشكل خطورة أكبر من فرضيات الإخلاء أو الإخلاء الحقيقي نفسه.

وأضاف ” الشهري ” ، وذلك لان الإخلاء أو فرضياته يشارك فيه جميع منسوبي المدرسة ” معلمين و إداريين ” ويسوده التنظيم والاهتمام الشديد، إضافة لعدم حمل الطالب أو الطالبة أية متعلقات قد تعوق الخروج، وتوزيع الضغط في الخروج عبر السلالم والمخارج .

وأوضح ” الشهري ” ، أن كل ذلك بعكس عملية الانصراف المعتادة وخاصة في المرحلة الابتدائية، حيث يتوارى الإشراف تقريبًا ويكون جل اهتمام معلمي ومنسوبي المدرسة التوجه نحو دفتر الدوام، مما يسبب ذلك حالة من الفراغ الرقابي والإشرافي الذي ينتج عنه التدافع والسقوط نتيجة الخروج العشوائي السريع من الفصول والتزاحم حول مخرج بعينه.

وأكمل ” خبير السلامة ” ، أنه يمكن حدوث كارثة نتيجة التدافع في أحد سلالم الدرج أو منعطفاته في لحظة الفراغ الإشرافي، حيث تكون أشد وقعًا وأعمق أثرًا وأصعب تداركًا .

وقدم ” الشهري ” ، اقتراح بعدد من الإجراءات لعملية انصراف آمن وهي ” عدم استعمال الجرس العادي، أو الناطق عند نهاية الحصة الأخيرة، ويكون التفويج الحقيقي يبدأ من الصفوف الدنيا بالتنسيق والإيعاز من إدارة المدرسة .

وتابع ” الشهري ” ، أيضًا توزيع كثافة الضغط المسبق على كل المخارج ( السلالم ) بالتأكيد على معلم ومعلمة الحصة الأخيرة بالإشراف، والمراقبة الحقيقية لكامل عملية الإنصراف، والتركيز الشديد على منطقة السلالم ومنعطفاتها ونقطة إلتقاء الممرات أمام سلم الدرج.

وأنهى ” الشهري ” اقتراحه، بأن يتم توقيع منسوبي المدرسة المتواجدين في الحصة الأخيرة في دفتر الدوام بعد انتهاء الإنصراف، والتي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، ويمكن من خلال تلك الدقائق إيجاد دعم رقابي وإشرافي يؤدي إلى انصراف ترتفع فيه نسبة الأمان .