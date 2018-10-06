بالفيديو.. مسن يحول حافلته من خدمة الحجاج إلى محل بيع أواني منزلية
بين أحياء محافظة الزلفي، يستوقف المارة حافلة متهالكة محملة بالبضائع تعود لى السبعينيات من القرن الماضي، حيث يعتمد عليها مواطن تقدم به العمر في كسب رزقه.
استعرض تقرير لبرنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، رحلة المواطن طوال ستون عامًا بسيارته التي كان يستخدمها لعقود في نقل الحجاج قبل أن يحولها إلى محل بيع أواني منزلية.
وأشار المواطن إلى أنه بعد أن أصبحت الحافلة قديمة اضطر إلى تحويلها إلى محل لبيع الأواني المنزلية، ثم بعد ذلك توسعت تجارته وحوّلها إلى مستودع لتخزين بضائع تجارته.
وأصبحت حافلة المواطن المسن، جزءًا من حياته ولا يفكر في بيعها أو التخلص منها، ويود دائما أن تكون أمام ناظريه، وفقًا لقوله.
ستون عاماً وسيارته تعينه على كسب رزقه ..
بعد ان استخدمها لعقود في نقل الحجاج .. حولها لمحل بيع أواني منزلية
تقرير: احمد العثمان#MBCinaWeek pic.twitter.com/CtBivGQk7r
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 5, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35256 ] نشر منذ 4 ساعات
هاالحين بتفتك من مخالفات المرور
وبتطيح في البلدية😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32488 ] نشر منذ 4 ساعات
فين يبيع
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11515 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفــــقه .
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
اول مره اشوف سخيف ينكت ويضحك على سخافته
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35256 ] نشر منذ 4 ساعات
قل قسم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂