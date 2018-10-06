بالفيديو.. مسن يحول حافلته من خدمة الحجاج إلى محل بيع أواني منزلية

علي القحطاني(صدى):

بين أحياء محافظة الزلفي، يستوقف المارة حافلة متهالكة محملة بالبضائع تعود لى السبعينيات من القرن الماضي، حيث يعتمد عليها مواطن تقدم به العمر في كسب رزقه.

استعرض تقرير لبرنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، رحلة المواطن طوال ستون عامًا بسيارته التي كان يستخدمها لعقود في نقل الحجاج قبل أن يحولها إلى محل بيع أواني منزلية.

وأشار المواطن إلى أنه بعد أن أصبحت الحافلة قديمة اضطر إلى تحويلها إلى محل لبيع الأواني المنزلية، ثم بعد ذلك توسعت تجارته وحوّلها إلى مستودع لتخزين بضائع تجارته.

وأصبحت حافلة المواطن المسن، جزءًا من حياته ولا يفكر في بيعها أو التخلص منها، ويود دائما أن تكون أمام ناظريه، وفقًا لقوله.